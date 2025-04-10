İstanbul'da Huzur Uygulaması: Güvenliğe Tam Destek

İstanbul'da Güvenlik İçin Huzur Uygulaması

İstanbul polisinin düzenlediği "huzur" uygulaması, şehir genelinde güvenliği artırmayı hedefliyor. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen bu uygulama, ilçe emniyet müdürlükleri ve çeşitli şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Uygulama Ayrıntıları

Gerçekleştirilen uygulama noktalarında, durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı. Sürücülerin ve yolcuların kimlikleri titizlikle kontrol edildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurulan araçların sürücülerinin belgelerini inceledi ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik Köpeği "Yona" ile Güçlü Kontrol

Uygulamada yer alan Narkotik köpeği "Yona", ekiplerin çalışmalarına destek vererek güvenliğe katkıda bulundu. Huzur uygulamaları, İstanbul'da kamu güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasındaki görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Narkotik köpeği "Yona" da uygulamada yer aldı.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasındaki görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı. Narkotik köpeği "Yona" da uygulamada yer aldı.