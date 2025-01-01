DOLAR
35,35 0,07%
EURO
36,61 0,22%
ALTIN
2.982,21 -0,28%
BITCOIN
3.304.214,46 0,14%

İstanbul'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

İstanbul'da yaşanan kazada iki otomobil çarpıştı, sürücüler hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:52
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:52
İstanbul'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

İstanbul'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

İstanbul'da meydana gelen otomobil kazasında, iki sürücü hafif yaralandı. Olay, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Hasan A. idaresindeki 34 GDA 617 plakalı otomobil, Onurcan B'nin kullandığı 34 GHZ 852 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Onurcan B'nin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü de hafif yaralarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik Akışı Kontrol Altına Alındı

Polis, kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya neden olan aracın yoldan çekilmesiyle birlikte, karayolundaki trafik hızla normale döndü.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
2
Bakan Göktaş, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti
3
İstanbul'da 2025 Coşkusu: Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Başladı
4
Bakan Uraloğlu, Hakkari Yeniköprü Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu
5
İstanbullular Yeni Yıla Coşkuyla ve Mesaiyle Girdi
6
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu Yeni Yıla Görevi Başındaki Personeli Ziyaret Etti
7
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler