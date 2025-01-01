İstanbul'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

İstanbul'da Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı

İstanbul'da meydana gelen otomobil kazasında, iki sürücü hafif yaralandı. Olay, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Hasan A. idaresindeki 34 GDA 617 plakalı otomobil, Onurcan B'nin kullandığı 34 GHZ 852 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Onurcan B'nin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü de hafif yaralarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik Akışı Kontrol Altına Alındı

Polis, kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya neden olan aracın yoldan çekilmesiyle birlikte, karayolundaki trafik hızla normale döndü.