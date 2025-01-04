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İstanbul'da İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen çalıştay, imam hatip okullarında Arapça öğretiminin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:38
İstanbul'da İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı Düzenlendi

İstanbul'da Arapça Öğretimi İçin Önemli Çalıştay

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip Araştırmaları Merkezi (İHAMER) iş birliği ile "İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi ve birçok eğitimcinin katılımıyla önemli tartışmalara sahne oldu.

Çalıştayın Amaçları ve Öne Çıkan Konular

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, çalıştayın açılışında Arapça öğretiminin imam hatip okullarındaki önemi üzerine dikkat çekti. Yapıcı, "İmam hatip okullarındaki Kur'an-ı Kerim ve Arapça öğretimi, sorun ya da fırsat olarak görülen bir alan." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, imam hatip okullarının Arapça eğitiminin nasıl geliştirileceği ile ilgili çeşitli yöntemler ve öğretim teknikleri değerlendirilecek. Yapıcı, İstanbul'un 430 imam hatip okulu ve 200 binin üzerindeki öğrenci ile büyük bir laboratuvar olduğunu belirtti.

Arapça Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Çalıştayda ele alınacak konular arasında Arapça derslerinde kullanılan materyaller, dil bilgisi konularının önemi ve Türklerin Arapça öğrenirken karşıladığı zorluklar yer alacak. Yapıcı, çalıştayın sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığına rapor olarak sunulacağını da duyurdu.

Yapıcı, Arapçanın sadece İslami ilim olarak değil, günümüzün gerektirdiği bir yetkinlik olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Bu çalıştaydan beklentimiz, Arapçayı bir yük değil, fırsat olarak görecek yeni bir anlayış geliştirmektir," dedi.

Bu kapsamda, çalıştay boyunca uzmanların 8 konu başlığı altında yapacakları tartışmalar, imam hatip okullarında Arapça öğretiminin geleceği için önemli bir yol haritası sunacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip Araştırmaları Merkezi (İHAMER) desteğiyle "İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İmam Hatip Araştırmaları Merkezi (İHAMER) desteğiyle "İmam Hatip Okullarında Arapça Öğretimi Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı konuşma yaptı.

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