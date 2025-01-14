İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da bir işçinin üzerine iş makinesinin kovası düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:19
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da Trajik Kaza

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, Ayşemsettin Viyadüğü altında gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları sırasında bir işçinin üzerine iş makinesinin kovası düştü. Olay anında işçi Sinan M. (23), ağır yaralanarak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Şantiye alanında çalışan diğer işçilerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis, güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri Sinan M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Cenaze İşlemleri

Olayın ardından, Sinan M’nin cenazesi gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu üzücü olay, inşaat sektöründeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Eyüpsultan'da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin...

Eyüpsultan'da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi hayatını kaybetti.

Eyüpsultan'da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin...

Eyüpsultan'da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi hayatını kaybetti.

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