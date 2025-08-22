İstanbul'da İş Yeri Kurşunlamalarında 5 Zanlı Yakalandı

Operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, yakalanan şüphelilerin yeni bir eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Bu kapsamda zanlıları azmettirdiği belirlenen M.C.A ile Büyükçekmece'de bir restoranın kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen Ü.Y de daha sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Toplam 5 zanlı hakkında başlatılan işlemler ve emniyetteki sorgulamaları sürüyor.