DOLAR
41,01 -0,18%
EURO
47,67 0,09%
ALTIN
4.389,2 0,1%
BITCOIN
4.595.778,3 0,63%

İstanbul'da İş Yeri Kurşunlamalarında 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da iş yeri kurşunlama operasyonunda 5 zanlı yakalandı; Esenyurt'ta 3 çocuk gözaltına alındı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:17
İstanbul'da İş Yeri Kurşunlamalarında 5 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da İş Yeri Kurşunlamalarında 5 Zanlı Yakalandı

Operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, yakalanan şüphelilerin yeni bir eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Bu kapsamda zanlıları azmettirdiği belirlenen M.C.A ile Büyükçekmece'de bir restoranın kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen Ü.Y de daha sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Toplam 5 zanlı hakkında başlatılan işlemler ve emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Rapçi Emirhan Çakal Havalı Tüfekle Yaralandı — Şüpheli F.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan
4
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
5
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
6
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Iğdır'da: Vali Turan ve AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti
7
MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası