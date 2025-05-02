İstanbul'da 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' Paneli Düzenlendi

İstanbul'da 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' Paneli

İstanbul'da, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türk Dünyası Atılım Platformu işbirliğiyle düzenlenen "İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları" paneli, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panel hakkında bilgi veren İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Taha Eğri, anayasa tartışmalarının önemine vurgu yaparak, "Anayasa hem siyasetin, hem toplumun, hem de ekonominin konusu. Tarihsel arka planını anlamak açısından, 'İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları' bağlamında bir panel organize etmiş olduk. İslamcı düşüncede, dergilerde anayasa konusu nasıl işlendi, İslamcı entelektüeller anayasa konusuna nasıl bakıyor, bugünkü panelde bunları tartışacağız," dedi.

Paneldeki Konuşmalar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Eren ise her ülkenin kendine özgü anayasası olduğunu belirterek, "Bu farklılıklara dayalı olarak bugün 'liberal anayasacılık', 'sosyalist anayasacılık' veya 'İslami anayasacılık'tan söz edilebilir," ifadelerini kullandı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram'ın "Anayasalar ve Anayasacılık Düşüncesi" üzerine, Prof. Dr. Nihat Bulut'un ise "İslamcı Düşüncede Hak ve Özgürlük Anlayışı" konularında görüşlerini paylaştığını belirtti.

Panelde Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Baykal, "İslamcılık Düşüncesinde Anayasal Meseleler: 1980 Sonrası Reel-Politik Tartışmaları" hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Abdurrahman Eren de "Günümüz Anayasalarında İslami Anayasacılık ve Temel Özellikleri" üzerine değerlendirmelerini actı.

İstanbul'da, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türk Dünyası Atılım Platformu işbirliğiyle "İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları" paneli düzenlendi.

İstanbul'da, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türk Dünyası Atılım Platformu işbirliğiyle "İslamcılık Düşüncesinde Anayasa Tartışmaları" paneli düzenlendi.