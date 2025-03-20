İstanbul'da İzinsiz Gösterilerde 6 Polis Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralanan polisler hakkında bilgi vererek: "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, olaylara ilişkin olarak Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerin halkın huzur ve güvenliği için görevlerinin başında bulunduğunun altını çizen Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."