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İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 53 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'daki izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan 134 kişiden 53'ü tutuklandı, 61'i adli kontrolle serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:43
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 53 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 134 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 53'ü, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.

Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklayarak, kamu düzenini koruma amaçlı bir karar aldı. Karara uymayan şüpheliler, gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdiler. İfadeler sonucunda 73 şüphelinin tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 53 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 18 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamındaki gelişmelere göre, toplam 263 şüphelinin tutuklandığı bilgisi edinildi.

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