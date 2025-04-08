İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 90 Sanığa Dava Açıldı

İstanbul'da Provokatif Eylemlere Dava Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, izinsiz gösterilere katılan ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 90 sanık hakkında dava açıldı. Söz konusu sanıkların, 6 ay ile 9 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianame ve Valilik Yasakları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı belirtildi. Valilik kararına rağmen, vatandaşların kışkırtılması sonucu provokatif eylemler gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

İddianamede 21 kişinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara yer verildiği kaydedilerek, bu paylaşımların Valilik kararını ihlal eden nitelikte olduğu vurgulandı. Suç işlemeye alenen tahrik etme suçuyla ilgili elde edilen deliller, kamu davası açılması için yeterli şüpheyi oluşturdu.

Yasaklı Eylemler ve Polisin Müdahalesi

İddianamede, yasaklama kararına rağmen kent genelinde izinsiz gösteri yürüyüşleri sırasında sanıkların bazıları kendilerini tanınmayacak hale getirerek katıldıkları tespit edildi. Emniyet tarafından yapılan inceleme neticesinde, sanıkların eylemlerine, polis uyarılarına rağmen devam ettikleri belirtildi.

Yasalara aykırı hareket eden göstericilere karşılık, polisin gerekli müdahalelerle yakalama işlemleri gerçekleştirdiği ifade olunuyor. 90 sanıktan 60'ı için, toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma suçundan 2.5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Talepler ve Mahkeme Süreci

İddianamede yer alan diğer suçlamalar arasında, 21 sanık için suç işlemeye tahrik suçundan 6 ay ile 5 yıl, 8 sanık için ise Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 6 ay ile 3 yıl hapis cezası isteniyor. Ayrıca bir sanık için ise iki ayrı suçtan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis talep edilmiştir. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir.