İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir kaçak ilaç operasyonu sonucu 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, halk sağlığını tehdit eden yasa dışı ilaç ticaretine karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyonun Detayları

Emniyet ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda, yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların saklandığı Esenler, Avcılar ve Fatih ilçelerinde toplamda 6 ayrı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen İlaçlar

Operasyonlar sırasında, kanser, diyabet, astım, ürtiker ve hormon hastalıklarının tedavisinde kullanılan 628,469 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Bu ilaçların piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu değerlendirilirken, saklama koşullarına uymadan muhafaza edildiği tespit edildi.

Şüpheli Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucu 1 kişi tutuklanırken, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.