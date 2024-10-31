DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.059,01 0,38%
BITCOIN
2.476.482,82 0,49%

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 628 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:05
İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir kaçak ilaç operasyonu sonucu 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, halk sağlığını tehdit eden yasa dışı ilaç ticaretine karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.

Operasyonun Detayları

Emniyet ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda, yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların saklandığı Esenler, Avcılar ve Fatih ilçelerinde toplamda 6 ayrı operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen İlaçlar

Operasyonlar sırasında, kanser, diyabet, astım, ürtiker ve hormon hastalıklarının tedavisinde kullanılan 628,469 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Bu ilaçların piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu değerlendirilirken, saklama koşullarına uymadan muhafaza edildiği tespit edildi.

Şüpheli Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonucu 1 kişi tutuklanırken, diğer 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar
2
Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi
3
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu
4
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri
5
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları
6
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
7
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor