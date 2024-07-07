İstanbul'da kaçak midye operasyonu: 1 ton ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, Eminönü sahilinde dikkat çeken bir operasyona imza attı. Bir aracın kasasına yasa dışı yollarla midye yüklendiğini tespit eden ekipler, anında müdahale etti.

Operasyon sonucunda yasa dışı midye avcılığı yaptığı belirlenen M.A. ve Ü.A. adlı iki kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilere toplamda 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

Araç kasasında bulunan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 36 çuval midye, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri amacıyla yeniden denize döküldü. Bu adım, deniz ekosisteminin korunması açısından büyük önem taşıyor.