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İstanbul'da Kaçak Ürün Operasyonu: 10 Bin Üzerinde Gözlük, Saat ve Çanta Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 binden fazla kaçak ürün ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:04
İstanbul'da Kaçak Ürün Operasyonu: 10 Bin Üzerinde Gözlük, Saat ve Çanta Ele Geçirildi

İstanbul'da Büyük Kaçak Ürün Operasyonu

İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda, ünlü markalara ait kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyon sırasında 10,000'in üzerinde çanta, kol saati, güneş gözlüğü gibi eşyalar bulundu.

Eş Zamanlı Operasyonla 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulmak isteyen ürünlerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, tespit edilen 6 satış ofisi ve 6 depoya eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Ürünler

Aramalar sonucu piyasa değerinin 500 milyon lira olduğu tahmin edilen toplamda 10 bin 103 adet kaçak ürün ele geçirildi. Bu ürünler arasında çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve güneş gözlüğü gibi eşyalar bulunmakta.

Kaçak Ürünler Sergilendi

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri için emniyete götürülmesiyle birlikte, ele geçirilen kaçak ürünler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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