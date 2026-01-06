İstanbul'da kalp mucizesi: 75 yaşındaki Emine Yalçın'a durdurulmadan mitral kapak ameliyatı

Avrupa’da çare yok denildi, İstanbul’da kalbi durdurulmadan iyileşti

Almanya’da doktorların 'Yaşın ve hastalıkların nedeniyle ameliyat edilemezsin' diyerek girişimden kaçındığı 75 yaşındaki Emine Yalçın, çözümü Türkiye’de buldu. Mitral Kapak Yetmezliği yüzünden yaşamı zorlaşan Yalçın, iki farklı Alman hastanesinden yüksek risk gerekçesiyle red yanıtı aldıktan sonra İstanbul’a yöneldi. Medipol Acıbadem Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastayı göğsü açmadan ve kalbi durdurmadan ameliyat ederek tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza attı.

Küçük kesi ve kalbi durdurmadan

Prof. Dr. Cengiz Köksal, hastanın ileri yaşı ve eşlik eden hastalıklarına dikkat çekerek uyguladıkları tekniği anlattı. Hastanın böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve geçmişte geçirdiği meme kanseri öyküsü nedeniyle Almanya’da iki kez ameliyat şansı verilmemişti. Biz ise sağ koltuk altından küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan mitral kapağını biyolojik kapakla değiştirdik. Bu yöntem hem komplikasyon riskini azalttı hem de toparlanmayı hızlandırdı.

Her hastaya özel tedavi planı

Göğüs kafesini önden açmadan ve kalbi durdurmadan yapılan bu yaklaşımın, özellikle ek hastalığı bulunan yüksek riskli hastalarda hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Köksal, 'Bu yöntem komplikasyon riskini en aza indiriyor. Yüksek riskli hastalarda hayat kurtarıcı oluyor' dedi. Emine Hanım ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve 7’nci günde taburcu edilecek; konforlu bir yaşama dönmesi bekleniyor.

'Nefes alabiliyorum'

Ameliyat sonrası yaşadığı değişimi anlatan Emine Yalçın, 'Almanya’da bana ‘Ameliyat olamazsın, riskli’ dediler. Nefes alamıyor, vücudumda su toplanıyordu. Eve gönderildim. Umudumu yitirmiştim. Son çare olarak Türkiye’ye geldim, Cengiz Hocayı buldum. Allah razı olsun, yeniden nefes alabiliyorum' diye konuştu.

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. CENGİZ KÖKSAL