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İstanbul'da Kamyonetteki Yangın Otluk Alana Sıçradı

Sancaktepe'de park halindeki kamyonette çıkan yangın, otluk alana sıçrayarak itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:28
İstanbul'da Kamyonetteki Yangın Otluk Alana Sıçradı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, çevrede panik yarattı. Yangın, Veysel Karani Mahallesi'nde, 34 HD 1305 plakalı bir kamyonette, henüz bilinmeyen bir nedenle oluştu.

Yangının başladığı sırada, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, kamyonetten sıçrayarak aracın yakınındaki boş arazideki otların tutuşmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedenine dair araştırmalar devam ederken, şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki 34 HD 1305 plakalı kamyonette henüz...

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki 34 HD 1305 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindeki kamyonette çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki 34 HD 1305 plakalı kamyonette henüz...

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde park halindeki 34 HD 1305 plakalı kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindeki kamyonette çıkan ve otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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