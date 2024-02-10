İstanbul’da Kar Bekleyenlere Kötü Haber: Meteoroloji Uzmanı Baharı Müjdeledi

Kar yağışının tahmin edildiği ancak gerçekleşmediği geçtiğimiz haftalarda, İstanbul ve diğer şehirlerde sıcak ve güneşli günler yaşanıyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye'de havalar nasıl olacak, uzmanlar ne diyor?

İstanbul’da Kar Bekleyenlere Kötü Haber: Meteoroloji Uzmanı Baharı Müjdeledi
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Meteoroloji Uzmanlarından Şubat ve Sonrası Hava Durumu Tahminleri: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yaklaşan aylara ilişkin mevsimsel sıcaklık tahminlerini değerlendirdi. Mart, nisan ve mayıs aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Şahbaz, özellikle mart ve nisan aylarında 1 ila 2 derece, yer yer 3 derece daha yüksek sıcaklıkların beklendiğini ifade etti. Ancak, arada soğuk atakların yaşanabileceğini ve sıcaklıkların ortalamalarına bakıldığında genel olarak sıcak bir bahar geçirileceğini söyledi.

Yağış Tahminleri ve Riskler

hava-durumu

Önümüzdeki aylarda yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini ancak Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sahil kesiminde yağışların bir miktar artabileceğini aktaran Şahbaz, bahar aylarında sıcaklıkların artmasıyla kısa süreli, kuvvetli yağışların da artabileceğini vurguladı. Bu durumun sel, su baskınları ve zirai don riskini artırabileceğini belirtti.

Önlemler Alınmalı

Şahbaz, sıcak geçen dönemlerde ağaçların erken çiçek açmasıyla oluşabilecek don riskine dikkat çekerek, kısa süreli soğuk atakların yaşanabileceğini ve zirai ürünlerde zarara neden olabileceğini ifade etti. Bu nedenle, çiftçilere ve yetkililere erken alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar görülecekken, özellikle Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi olduğu belirtildi.

hava-durumu

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