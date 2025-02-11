İstanbul'da Kar Fırtınası: Tır Mahsur Kaldı

İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı, özellikle kuzey ilçelerinde ulaşımı olumsuz etkileyerek kazalara ve trafik sıkışıklığına yol açtı. Arnavutköy'de Şamlar bağlantı yolunda mahsur kalan bir tır, sürücüsü Murat Kaya'nın isyanına sahne oldu.

Sürücünün Tepkisi: Kar Küreme Aracı Yok!

Tır sürücüsü Murat Kaya, sabah saat 09.00'dan beri yolda kaldığını belirterek, “Bir tane kar küreme aracı gelmedi. Bu kadar da olmaz.” ifadesini kullandı. Araçlarının ilerleyemediğini ve birçok arkadaşının da yolda mahsur kaldığını söyleyen Kaya, yardım talebinde bulunduklarını ama hiçbir ekipten yanıt alamadıklarını vurguladı.

Kaya, konuşmasının devamında “Ne yapacağız bilmiyoruz, kaldık buralarda. Yolun açılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Kar yağışının neden olduğu zorluklar, bölgedeki diğer araç sürücüleri tarafından da deneyimleniyor, bazı otomobiller çevredekilerin yardımıyla ilerlemeye çalışıyor.

Yangın ve acil durum ekiplerinin yardıma gelmediği bu tür durumlar, İstanbul'un karla mücadele çalışmalarının yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Arnavutköy çevresi beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Arnavutköy çevresi beyaza büründü. Yollarda biriken kar nedeni ile bazı sürücüler zor anlar yaşadı.