İstanbul'da Kar Yağışı Başladı: Avrupa Yakası Öne Çıkıyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kar yağışı yoğun etkisini gösteriyor. Sultangazi, Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Arnavutköy beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:05
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı: Avrupa Yakası Öne Çıkıyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında, kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini göstermeye başladı.

Hangi İlçeler Karla Kaplandı?

Kar yağışı özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece bölgelerinde aralıklarla görülürken, Arnavutköy ve Başakşehir'de ise şiddetini artırarak devam ediyor. Yoğun karla kaplanan bazı bölgelerde, yolları etkisi altına alarak Arnavutköy’deki araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Yağışların Yayılması Bekleniyor

Hava koşullarının, akşam saatlerinde İstanbul’un geneline yayılacağı ve etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu süreçte sürücülerin dikkatli olması ve olası aksaklıklara karşı önlem alması tavsiye ediliyor.

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

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