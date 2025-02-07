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İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, çeşitli bölgelerde aralıklarla sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:16
İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'da Kar Yağışı Hızıyla Sürüyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kendini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı

Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Ayrıca Çamlıca ve Aydos Tepesi ile Maltepe'nin Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerindeki ormanlık alanlarda da aralıklarla kar yağışı sürmekte.

Avrupa Yakası'ndaki Kar Etkileri

Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgelerinde de kar yağışı etkili olarak devam ediyor. Yol kenarlarını ve yeşil alanları beyaz bir örtüyle kaplayan kar, Başakşehir Millet Bahçesini de beyaza bürüdü. Bunun yanı sıra Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı yaşanmakta.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kesintisiz bir şekilde kar küreme, tuzlama ve buz önleme çalışmalarına devam ediliyor. Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta yoğun kar yağışı sebebiyle ekipler, gece boyunca tuzlama çalışmalarını hızlandırdı.

Kritik Noktalardaki Önlemler

Beykoz'da Dutdere Caddesi boyunca kar küreme çalışmaları yapılırken, Beykoz On Çeşmeler Meydanı ve Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi gibi kritik noktalarda yayalar için tuzlama işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, metrobüs hatları boyunca köprüler, üst geçitler ve yaya yollarında tuzlama ve kar küreme uygulamaları yapılıyor. Özellikle Edirnekapı, Çağlayan, İDO giriş çıkışları ve metro istasyonları gibi yoğun kullanılan noktalarda da kar küreme ve buzlanmayı önleyici tuzlama çalışmaları hız kazandı.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

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