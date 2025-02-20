İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Durduruldu

İstanbul'da Eğitim Durduruldu

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildi. Yoğun kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkilemiş ve güvenlik açısından bu kararın alınmasına sebep olmuştur.

Kar Yağışı Nedeniyla Alınan Önlemler

Yetkililer, öğrencilerin güvenliğini ön planda tutarak, eğitim faaliyeti için kar yağışının durmasını bekleyecek. Kamu ve özel okullarda eğitim süreçleri, kar koşullarının seyri değerlendirildikten sonra yeniden planlanacaktır.