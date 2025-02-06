İstanbul'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

İstanbul'da Kar Yağışı Zorluklar Yarattı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kuvvetli kar yağışı uyarılarının ardından birçok noktada yağış devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Sultangazi, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir gibi bölgelerde kar yağışı sürerken, Büyükçekmece'de yağış tipiye döndü.

Büyükçekmece'de Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Büyükçekmece'de yollar, evlerin çatılarının ve araçların karla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yolda araçlarıyla ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler, çözümü yol kenarında beklemekte buldu. Yolda kalan bir araç ise başka bir aracın yardımıyla itilerek kurtarıldı. Büyükçekmece'deki bir başka sürücü, aracının önündeki karları temizleyerek yokuşu çıkmaya çalıştı.

Esenyurt ve Motosikletliler

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde aniden bastıran kar yağışı, bazı araçların kaymasına sebep oldu. Motosiklet sürücüleri de karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandılar. Anadolu Yakası'nda ise Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal ve Üsküdar bölgelerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Çamlıca Tepesi'ndeki Kartpostallık Manzara

Kentin yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne geldi. Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, diğerleri bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.