İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Rahatlatıyor

İstanbul'da kar yağışı ve eğitimle birlikte trafik yoğunluğu azalırken, yerel otomobil sahipleri toplu taşımayı tercih etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:06
İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Rahatlatıyor

İstanbul'da Trafik Sakin Seyrediyor

İstanbul'da, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle haftanın son iş gününde trafik sakin seyretti. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, kentin genelinde etkisini göstermekle birlikte, trafik akışını olumlu yönde etkiledi.

Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarındaki ana arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Böylece, kent genelinde trafik güvenliği artırılmış durumda.

Kentin her iki yakasında bulunan D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde, haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu gözlemlenmedi. Yapılan gözlemler, önceki haftalara göre vatandaşların kendi araçları ile yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiğini gösteriyor.

Ayrıca, İstanbul'da eğitim-öğretime ara verilmesi Trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.

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