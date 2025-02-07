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İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Vurdu: Yoğunluk Artıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. Bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 08:44
İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Vurdu: Yoğunluk Artıyor

İstanbul'da Kar Yağışının Getirdiği Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, kenti olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Karla karışık yağmur, bazı bölgelerde yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Yoğun Trafik Noktaları

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yavaş seyrediyor. İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde, Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'ndaki Sorunlar

Avrupa Yakasına geçişler sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Uzunçayır kavşağında artan trafik; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den köprü girişlerine kadar uzanıyor. Ayrıca D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu ile Mecidiyeköy arasında da yoğun bir trafik gözlemleniyor.

Anadolu Yakası'ndaki Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında trafik iki yönlü olarak yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında yoğunluk yaşanıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Kazalar

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kazalar meydana geldi. Ayrıca, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.

Belediye ekipleri, bazı üst geçitlerde meydana gelen buzlanmaya karşı tuzlama yaparken; kar küreme ve tuzlama araçları da çalışmalara devam ediyor. Ancak a ra sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerlemede zorluk yaşadığı gözlemleniyor.

Trafik Yoğunluğu Rakamları

İBB Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78 oranlarına ulaşırken, kent genelinde bu oran yüzde 69'a kadar çıktı.

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