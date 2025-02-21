İstanbul’da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

İstanbul'da etkili kar yağışı sonucu birçok noktada trafik kazaları meydana geldi; Küçükçekmece'de peş peşe 3 kaza yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:41
İstanbul’da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

İstanbul’da Kar Yağışı Trafik Kazalarını Tetikledi

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, trafik kazalarına yol açtı. Kentin birçok noktasında meydana gelen hasarlı kazalar, sürücüleri zor durumda bıraktı. Avrupa Yakası’nda özellikle Küçükçekmece, Bağcılar, Sultangazi ve Başakşehir gibi bölgelerde karın şiddetinin artması, sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu.

Küçükçekmece'de Peş Peşe 3 Kaza

Özellikle Küçükçekmece Sefaköy civarında, aynı noktada farklı saatlerde meydana gelen 3 ayrı kaza dikkat çekti. Karlı yolda dönüş yapmaya çalışan bir servis minibüsü, yol kenarındaki bir araca çarparak durabildi. Ardından, aynı yerde bir otomobilin, dönüşte bekleyen polis aracına çarpmasıyla kaza zinciri devam etti. Bir başka otomobil ise ticari bir araca vurdu. Tüm kazalar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası’nda ise, Kartal bölgesinde karla kaplı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Balıkesir Caddesi'nde etkisini artıran kar yağışı, yolların kayganlaşmasına neden oldu ve sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorlandılar. Bu zor anlar, bazı sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan bu kazalar, kar yağışının sürücüler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi gözler önüne serdi. Sürücüler, dikkatli olmaları ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarıldı.

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