İstanbul'da Kar Yağışı Trafik Yaşantısını Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar gibi bölgelerdeki yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, Avrupa Yakası'nda ise Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece kar yağışından nasibini aldı.

Trafikte Yoğunluk Baş Gösterdi

Özellikle Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi'nde kar nedeniyle birçok araç yokuş çıkmakta zorlandı. Bu durum, kentin genelinde trafik yoğunluğuna yol açtı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında yoğunluk yaşanıyor.

Köprü Geçişlerinde Zorluklar Yaşanıyor

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu, Uzunçayır kavşağından başlayarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir'den köprü girişlerine kadar uzanıyor.

İBB Trafik Uygulaması Verileri

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözlemleniyor. Megakentteki trafik yoğunluğu, İBB CEP Trafik uygulamasına göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda yüzde 90, kent genelinde ise ortalama yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolu Haliç Köprüsü ve çevresinde de trafik yoğunluğu görüldü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolu Haliç Köprüsü ve çevresinde de trafik yoğunluğu görüldü.