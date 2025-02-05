İstanbul'da Kar Yağışı Uyarısı: Kuvvetli Sağanaklar Bekleniyor

İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü duyurdu.

Koordinasyon Çalışmaları Devam Ediyor

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'da belediye birimlerinin yanı sıra Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle olumsuz hava koşullarına karşı koordinasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Kar Yağışı Hakkında Bilgiler

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının etkili olmaya başladığı aktarıldı. Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Önlemler Alındı

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığı, ancak buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Kar yağışına karşı Kuzey Marmara Otoyolu ekipleri 99 ton tuz, 22 ton solüsyon, ICA ekipleri 74 ton tuz, 26 ton solüsyon, 7 ton üre, İBB yol bakım ekipleri ise 65 ton tuz kullandı.

Misafirler ve Hayvanlar İçin Destek

Şu ana kadar 462'si erkek, 76'sı kadın toplam 538 kişinin İBB tesislerinde misafir edildiği vurgulandı. Ayrıca, sokak hayvanlarının beslenmesi için İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıttığı bildirildi.