İstanbul'da Karadeniz Güvenlik Konferansı: Barış ve İstikrar Vurgusu

Karadeniz Güvenlik Konferansı İstanbul'da Düzenlendi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Karadeniz'in güvenliği sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bölgede barış ve istikrarın sağlanması adil, kapsayıcı ve çok boyutlu bir güvenlik vizyonuyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Küresel Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekildi

İstanbul Üniversitesi ile Büyük Sanat Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Savaş ve Barış'ın Gölgesinde Karadeniz Güvenliği: Şimdi ve Sonra" konulu konferans, Rektörlük Binası'nda yapıldı. Akar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve dünyada gelişen küresel sorunların ani ve öngörülemez bir biçimde ortaya çıktığını belirtti ve mevcut küresel güvenlik mimarisinin kırılgan olduğunu ifade etti.

Yenilikçi Yaklaşımlar Önerildi

Akar, iklim değişikliği, kaynak paylaşımı, artan göç hareketleri ve sınır ihtilafları gibi sorunların giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekti. "Güç kullanımı bir seçenek ama asıl amaç caydırıcılığı artırmaktır." diyen Akar, bu bağlamda uluslararası adaletin önemine vurgu yaptı.

Medeniyetler Arası Diyalog Mesajı

Akar, "Medeniyetler ve kültürler arasındaki karşılıklı tanıma, anlama ve saygı, sadece birlikte yaşamanın değil, kalıcı küresel barışın da temelidir." dedi.

Karadeniz'in Stratejik Önemi

Konferansta ayrıca, "Karadeniz'in güvenliği, bölgesel aktörler arasındaki dağınık stratejilerle tehlikelerle dolu bir hal almıştır. Bu nedenle, bölge ülkeleri olarak istikrarı koruyacak diyalog ve işbirliği içinde ilerlemeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Montrö Sözleşmesi'nin Rolü

Akar, Montrö Sözleşmesi'nin bölgedeki barış ve güvenlik açısından önemini vurgulayarak, "Bu sözleşme sayesinde Karadeniz'in stratejik rekabet alanına dönüşmesinin önüne geçilmiştir." dedi.

Akademik ve İdari Katılımcılar

Konferansa İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar katıldı. Zülfikar, Türkiye'nin Karadeniz'deki merkezî rolüne dikkat çekti ve Montrö Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak Türkiye'nin barışa katkıda bulunduğunu ifade etti. Programa Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Çağrı Erhan ve diğer akademisyenler de iştirak etti.

İstanbul Üniversitesi ile Büyük Sanat Vakfının işbirliğiyle "Savaş ve Barış'ın Gölgesinde Karadeniz Güvenliği: Şimdi ve Sonra" konulu "Karadeniz Güvenlik Konferansı" Rektörlük Binası'nda yapıldı. Programa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesi ile Büyük Sanat Vakfının işbirliğiyle "Savaş ve Barış'ın Gölgesinde Karadeniz Güvenliği: Şimdi ve Sonra" konulu "Karadeniz Güvenlik Konferansı" Rektörlük Binası'nda yapıldı. Programa katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, konuşma yaptı.