İstanbul'da KEİPA Üye Devletleri Bilimler Akademileri Başkanları Toplandı

Karadeniz Ülkeleri Bilim İttifakı İstanbul'da Buluştu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Üye Devletleri Bilimler Akademileri Başkanları, ikinci toplantı için İstanbul Üniversitesi'nde bir araya geldi. Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Ukrayna'nın akademisyenleri katıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar: "Bilimsel İlerleme İçin İşbirliği Önemli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi’nin dünya genelinde en iyi 500 üniversite arasında yer aldığını ve iki Nobel ödülüyle bilim alanında kendini kanıtladığını ifade etti. Zülfikar, Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin temel ilkesinin, coğrafi yakınlıkların ekonomik, teknolojik ve sosyal ortaklığa dönüştürülmesi olduğunu belirtti.

“Günümüzde ekonomik işbirliği, yalnızca limanlardan ve yollarla değil, bilimsel veri ve bilgi temelli altyapıyla güçlendirilmelidir,” diyen Zülfikar, Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki bilimsel katkıların önemine vurgu yaptı.

Karadeniz’de Disiplinlerarası Çalışmalara Önem Veriliyor

Zülfikar, Karadeniz'in fiziksel, biyolojik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla disiplinlerarası bir araştırma alanı olduğuna dikkat çekti. Toplantıda, karadeniz odaklı araştırmaların yüzde 16,3’ünün çevre bilimleri alanında yoğunlaştığı ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi'nin, deniz ve tatlı su ekosistemlerinde yaptıkları çalışmalarla Karadeniz’in ekolojik sorunlarına çözümler aradığının altını çizen Zülfikar, “Açık Kapı, Açık Bilim” ilkesi ile bilgi paylaşımının etik ve teknik çerçevesini oluşturduklarını söyledi.

İstanbul Üniversitesi’nin Karadeniz'deki Rolü

Zülfikar, KEİPA üyesi ülkelerle olan anlaşmalarının sayısını vurgulayarak, 40’ın üzerinde aktif protokol bulunduğunu belirtti. Bu protokoller, öğrenci ve akademisyen değişiminden ortak araştırmalara kadar geniş bir yelpazede işbirliğini kapsamaktadır.

Toplantıya katılan diğer önemli isimler arasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev yer aldı. Ülkelerin temsilcileri, çalışmalarını ve projelerini paylaşarak toplantıyı sonlandırdılar.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Üye Devletleri Bilimler Akademileri Başkanları ikinci toplantısı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen toplantıda, Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Ukrayna'dan akademisyenler ve temsilciler bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar (sağda) ve KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev (solda) programa katıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Üye Devletleri Bilimler Akademileri Başkanları ikinci toplantısı İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen toplantıda, Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya ve Ukrayna'dan akademisyenler ve temsilciler bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar (sağda) ve KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev (solda) programa katıldı.