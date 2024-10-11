İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni

Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Hamleleri

Başakşehir'de gerçekleştirilen Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı'na Cevap

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay ziyaretini değerlendirdi. Özel’in ‘Hatay benim şahsi meselem’ sözlerine karşı çıkarak, ‘Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir’ ifadesini kullandı.

İstanbul İçin Önemli Projeler