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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni

Bakan Murat Kurum, Başakşehir'de kentsel dönüşüm projelerinin anahtarlarını teslim etti; CHP liderine eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:05
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni

Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Hamleleri

Başakşehir'de gerçekleştirilen Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı'na Cevap

Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay ziyaretini değerlendirdi. Özel’in ‘Hatay benim şahsi meselem’ sözlerine karşı çıkarak, ‘Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir’ ifadesini kullandı.

İstanbul İçin Önemli Projeler

Bakan Kurum, 2 Temmuz itibarıyla göreve geldiğinden bu yana kenti daha yaşanabilir hale getirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. öncülüğünde İstanbul’da toplamda 905 bin ev ve dükkanın dönüştürüldüğünü açıkladı. Şu an kentin 39 ilçesinde 180 bin konutun yenilendiğini dile getirdi.

Deprem Riskine Karşı Duyarlılık

Kurum, İstanbul’u depremlere hazırlamak için çeşitli tedbirler alacaklarını vurguladı. “Yarısı Bizden” kampanyası sayesinde vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına destek olunduğunu açıkladı.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri

Özellikle başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere herkese sosyal konut projesi kapsamında yardımcı olma hedefini yineleyen Kurum, bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1.4 milyon sosyal konut inşa edildiğini kaydetti.

Hatay'ı Emanet Olarak Nitelendirdi

Kurum, Hatay’ı 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir' diyerek, oraya yalnızca selfie çekmeye gitmediğinin altını çizdi.

İzmir'e Yönelik Eleştiriler

Kurum, CHP lideri Özgür Özel'e İzmir sorunlarına eğilmesi tavsiyesinde bulunarak, İzmir’in yıllardır yönetilmediğini belirtti.

Fidan Bağışı ve Çocuklarla Aktiviteler

Program sonunda, Bakan Kurum, konut projelerinin hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Ayrıca, Murat Kurum adına dikilen 100 fidanın sertifikası Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından verildi.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte basketbol sahasında atış yaptı.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

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