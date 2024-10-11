İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni

Türkiye'nin Kentsel Dönüşüm Hamleleri
Başakşehir'de gerçekleştirilen Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı'na Cevap
Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay ziyaretini değerlendirdi. Özel’in ‘Hatay benim şahsi meselem’ sözlerine karşı çıkarak, ‘Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir’ ifadesini kullandı.
İstanbul İçin Önemli Projeler
Bakan Kurum, 2 Temmuz itibarıyla göreve geldiğinden bu yana kenti daha yaşanabilir hale getirmek için önemli adımlar attıklarını belirtti. Kurum, İstanbul’u depremlere hazırlamak için çeşitli tedbirler alacaklarını vurguladı. “Yarısı Bizden” kampanyası sayesinde vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına destek olunduğunu açıkladı. Özellikle başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere herkese sosyal konut projesi kapsamında yardımcı olma hedefini yineleyen Kurum, bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1.4 milyon sosyal konut inşa edildiğini kaydetti. Kurum, Hatay’ı 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir' diyerek, oraya yalnızca selfie çekmeye gitmediğinin altını çizdi. Kurum, CHP lideri Özgür Özel'e İzmir sorunlarına eğilmesi tavsiyesinde bulunarak, İzmir’in yıllardır yönetilmediğini belirtti. Program sonunda, Bakan Kurum, konut projelerinin hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Ayrıca, Murat Kurum adına dikilen 100 fidanın sertifikası Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından verildi. Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte basketbol sahasında atış yaptı. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Deprem Riskine Karşı Duyarlılık
Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri
Hatay'ı Emanet Olarak Nitelendirdi
İzmir'e Yönelik Eleştiriler
Fidan Bağışı ve Çocuklarla Aktiviteler
Kurum, İstanbul’u depremlere hazırlamak için çeşitli tedbirler alacaklarını vurguladı. “Yarısı Bizden” kampanyası sayesinde vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarına destek olunduğunu açıkladı.
Özellikle başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere herkese sosyal konut projesi kapsamında yardımcı olma hedefini yineleyen Kurum, bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1.4 milyon sosyal konut inşa edildiğini kaydetti.
Kurum, Hatay’ı 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir' diyerek, oraya yalnızca selfie çekmeye gitmediğinin altını çizdi.
Kurum, CHP lideri Özgür Özel'e İzmir sorunlarına eğilmesi tavsiyesinde bulunarak, İzmir’in yıllardır yönetilmediğini belirtti.
Program sonunda, Bakan Kurum, konut projelerinin hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Ayrıca, Murat Kurum adına dikilen 100 fidanın sertifikası Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından verildi.
Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte basketbol sahasında atış yaptı.
Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.