İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Seferberliği: 22 Bin 503 Birim Yenileniyor

Kentsel Dönüşüm Seferberliği İstanbul'da Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alp, "Şu an 'Yarısı Bizden' kampanyasında İstanbul'da 22 bin 503 bağımsız birim dönüşüm için mali destek aldı ve inşaatlarına başladı. 41 bin bağımsız birimde ise süreç proje ve uzlaşma aşamasında devam ediyor. Toplamda 60 binin üzerine çıkmış durumdayız." dedi.

Teşvik Edici Veriler ve Projeler

Alp, İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2012 yılından bu yana devam ettiğini belirterek, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 923 bin bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını aktardı. Şu anda 114 bin bağımsız birimi içeren projelerin sahada uygulamalarının devam ettiğini vurgulayan Alp, "Buna ek olarak 43 bin bağımsız birimin inşası devam ediyor. Riskli yapı tespit edilip dönüşüm inşası devam eden 51 bin bağımsız birimle birlikte toplamda 208 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci İstanbul'da devam etmektedir." diye konuştu.

Kampanya Detayları ve Başvuru Süreci

Alp, "Yarısı Bizden" kampanyasının, İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunun hızla dönüştürülmesi için doğrudan yapım yardımı içerdiğini aktardı. Vatandaşların kampanyaya dahil olabilmesi için e-Devlet üzerinden bireysel başvuru yapmadan komşularıyla anlaşma sağlayarak riskli yapı tespitlerini yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

Destek miktarları da dikkat çekiyor; konutlar için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye desteği sağlanırken, iş yerleri için bu miktar 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi olarak belirlenmiş. Gelir veya kredi puanı kriteri olmaksızın bu destek ödemeleri tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

Dönüşüm Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Alp, İstanbul genelinde 39 ilçede 365 noktada dönüşüm faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Bu projelerle birlikte binaların güvenliğinin arttığını ve deprem riskinin azaltıldığını vurguladı.

Bahçelievler'deki dönüşüm sürecine katılan vatandaşlardan Leyla Ernalbant, evlerinin dönüşüm sürecinin %80-90 oranında tamamlandığını ifade ederken, eşi Vedat Ernalbant ise, "Bütün vatandaşlarımız kentsel dönüşümden korkmasın. Deprem öldürmez, bina öldürür. Lütfen binalarımızı yenileyelim." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp (ortada), İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri ve "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp (ortada), İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm faaliyetleri ve "Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.