İstanbul'da Kentsel Dönüşümün Güvencesi: Deprem Çekingenliğine Son

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, kentsel dönüşümle yenilenen konutlarda oturanlar, geceyi güven ve huzur içinde geçirmenin rahatlığını yaşadı. Özellikle Esenler ve Bağcılar gibi bölgelerde yaşayan vatandaşlar, modern ve sağlam yapılarında kendilerini güvende hissederek uyudular.

Esenler'de Rahat Bir Gece

Esenler'de oturan 70 yaşındaki Ahmet Uğur, 40 yıllık eski evlerini kentsel dönüşüm ile değiştirerek 15 Temmuz Mahallesi’ndeki yeni konutlara taşındıklarını ifade etti. Uğur, "Depremi hissettik ama binanın sağlam olduğunu hissederek fazla tedirgin olmadık. Eski binamızda olsaydık, daha fazla sorun yaşayabilirdik," dedi.

Diğer bir Esenler sakini, 60 yaşındaki Celal Çetin ise 1999 depreminde yaşadıkları korkunun ardından, kentsel dönüşüm sayesinde huzurlu bir şekilde evlerinde kalabildiklerini belirtti. "İlk defa bu gece güvenli bir şekilde evimde uyudum. Gerçekten deprem öldürmüyor, güvenli olmayan binalar ihmalden dolayı yıkılıyor," şeklinde ifade etti.

Bağcılar'da Yeni Bir Başlangıç

Mehmet Karadağ, Bağcılar’da yenilenen evlerine henüz 6 ay önce taşındıklarını ve depremler sırasında kendilerini güvende hissettiklerini belirtti. “Lütfen, 'dairem 10 metrekare küçülecek' diye kaygıları bırakın. Deprem riskinin en az olduğu, nitelikli bir konutta olmanın keyfini yaşayın," dedi.

Çocuklarının evdeyken güvende olduğunu bilmenin kendisine büyük bir rahatlık sağladığını ifade eden Karadağ, "İyi ki dönüşümü yaptırmışız, iyi ki nitelikli bir konutta oturuyoruz," şeklinde konuştu.

Geleceğe Umutla Bakıyorlar

Saliha Dilek Çakır, Üsküdar’da oturduğu eski evinin kentsel dönüşüme girmesi ile geleceğe güvenle baktığını belirtti. Deprem esnasında konutlarının sağlamlığı sayesinde dışarı çıkmadıklarını ifade eden Çakır, "İyi ki de kentsel dönüşüme girmiş evlerimiz,” dedi.

Kentsel dönüşüm, İstanbul'daki vatandaşlar için sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda güvenli bir geleceğin de anahtarı olmaya devam ediyor. Bu süreçte sağlanan yapılar, depreme dayanıklılıkları sayesinde ev sahiplerine huzurlu bir yaşam sunuyor.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı vatandaşlar geceyi yeşil alanlarda, camilerde ve belediyelerin spor salonlarında geçirirken, kentsel dönüşümle yapılan yeni binalarda oturanlar geceyi evlerinde geçirdi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı vatandaşlar geceyi yeşil alanlarda, camilerde ve belediyelerin spor salonlarında geçirirken, kentsel dönüşümle yapılan yeni binalarda oturanlar geceyi evlerinde geçirdi.