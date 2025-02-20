İstanbul'da Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu Gerçekleştirildi

İstanbul'da Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Smart City Innovation Platformu (BABLE) işbirliğiyle Baruthane Kültür Merkezi'nde "Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu" gerçekleştirildi. Forumun bu yılki temasının "Yeni Nesil Şehirler" olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Açıklamaları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, forumda yaptığı konuşmada, kentsel planlama, yönetişim ve teknoloji konularında insanların yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade etti. İmamoğlu, "Yapay zeka, büyük veri ve dijital bağlantı alanlarındaki hızlı gelişmelerin etkisiyle şehirlerimiz daha önce görülmemiş bir hızla gelişiyor. Dönüşümün hızı bazıları için korkutucu olabilir ancak bu dönüşüm esasen insanlar içindir. Şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek için bir araçtır," dedi.

İBB’nin Teknolojik Uygulamaları

İmamoğlu, İBB'nin İstanbulkart ve Askıda Fatura gibi teknolojik uygulamalarının dünya için örnek olabileceğini vurguladı. 2030 yılına kadar %100 elektrikli bir toplu taşıma ağına geçiş yapacağız diyen İmamoğlu, HızRay projesinin şehrin iki yakası arasında hızlı ve sürdürülebilir bir demir yolu bağlantısı sağlayacağını belirtti.

Sürdürülebilir Hareketlilik İçin Yeni Adımlar

Ayrıca, İstanbul'da hareketliliğin verimli, güvenli ve çevre dostu olması için elektrikli otobüs filonun genişletileceği ve otonom araç teknolojisine yatırım yapılacağını aktardı. Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında, bisiklet yolları ve toplu taşımanın entegrasyonuna öncelik verileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Smart City Innovation Platformu (BABLE) işbirliğiyle Baruthane Kültür Merkezi'nde "Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu" düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Smart City Innovation Platformu (BABLE) işbirliğiyle Baruthane Kültür Merkezi'nde "Kentsel İnovasyon Liderlik Forumu" düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.