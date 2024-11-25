İstanbul'da Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen "Kış Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı", Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ev sahipliğinde yapılan toplantıya, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili alınacak tedbirler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Vali Gül, tüm kurumların gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtirken, vatandaşların hava durumu duyurularını dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşlara Uyarılar

Gül, "Açık havada kalacak olan hemşehrilerimize düşen görevler var. Mecbur kalmadıkça kar yağdığında araçları ile trafiğe çıkmasınlar. Araçla dışarı çıkmadan önce kendi durumlarını sorgulamalarında fayda var," dedi. Ayrıca, kış lastiği kullanımının 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

Dışarıda kalan evsiz vatandaşların, 112'ye gelen talepler doğrultusunda müsait otellerde misafir edildiği bilgisini veren Gül, özellikle çatı ve bina çökmelerine karşı tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Karla Mücadele Hazırlıkları

Kar yağışı esnasında yola çıkacak tır ve kamyonların, belirlenen tesislerde misafir edileceğini ve şehirler arası yolculuğa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildiren Gül, "İstanbul'un daha iyi bir şekilde karla mücadele etmesi için elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

Toplantıda, AFAD İl Müdürlüğü, Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili gruplar tarafından, kış tedbirleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. 2024-2025 sezonu için alınacak önlemler arasında 13,998 personel, 3,012 araç ve iş makinesi hizmete alınacak.

AFAD Ulaşım Altyapı Grubu, 1,135 personel, 32 tuz deposu ve 96,600 ton tuz ile destek verecekken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11,906 personel ve 3,365 kar küreme aracı ile mücadele edecektir.

Toplantıya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.