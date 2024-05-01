İstanbul’da kısıtlamalar sonlanıyor: Bazı yollar ulaşıma açıldı

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebi ile bazı cadde ve sokaklar kapatılmış, bazı toplu taşıma seferleri iptal edilmişti. Alınan son kararla birlikte, İstanbul’un bazı bölgelerinde yollar ve güzergahlar yeniden açıldı.

Yeniden trafiğe açılan güzergahlar arasında Fatih’te kapatılan caddeler yer alıyor. Öte yandan Tarlabaşı’na bağlanan güzergahlar ise hala kapalı.

İETT seferlerinin bir kısmı, Marmaray Sirkeci İstasyonu, Bağcılar Eminönü Tramvayı da ulaşıma açıldı. Ayrıca Vapur seferleri de normale döndü.

Öte yandan Taksim Meydanı’na çıkılan ara sokak ve caddelerde ise kısıtlama devam ediyor.