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İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu: Sahil ve Parklarda Yoğunluk

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, vatandaşlar sahil ve parklarda vakit geçirdi, piknik yaparak keyifli anlar geçirdi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:05
İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu: Sahil ve Parklarda Yoğunluk

İstanbul'da Bayramın Son Günü Yoğunluğu

İstanbul, Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde vatandaşların sahil, plaj ve parkları doldurmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Sıcak havanın etkisiyle birçok kişi piknik yaparak ve dinlenerek bayramın tadını çıkardı.

Sahil ve Parklarda Hareketlilik

Büyükçekmece sahilindeki yoğunluk devam ederken, Bakırköy’de de bayram tatilini fırsata çeviren çok sayıda vatandaş güzel havada sahile akın etti. Bazı aileler piknik yaparken, çocuklar parklarda oyun alanlarını doldurdu. Özellikle sahilde müzik eşliğinde, güneşin tadını çıkaran kalabalıklar dikkat çekti.

Uzun Araç Kuyrukları

Kennedy Caddesi’nde sahilde keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Zeytinburnu ve Fatih sahilleri, piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli anlar geçirmek isteyenler için popüler mekanlar arasındaydı.

Nakkaştepe ve Polonezköy'de Doğa Turu

Üsküdar’da yer alan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde piknik yapan aileler, bayramda bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi. Öte yandan, Polonezköy Tabiat Parkı’na giden bazı vatandaşlar, macera parkında ipte kayma ve arazi araçlarıyla doğa turu yapmanın heyecanını yaşadı.

Caddebostan ve Suadiye Sahilleri

Caddebostan sahilinde yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlar, çocukları ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Suadiye sahilinde de piknik yapanlar, denizde yüzüp güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyerek bu güzel anları ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çekti.

Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği mesire alanlarında, mangal yapma ve semaver yakma etkinlikleri de dikkat çekti. Bayramın son günü, İstanbul’un çeşitli noktalarında hayat dolu anlar yaşandı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde sahil, plaj ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar...

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde sahil, plaj ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar sıcak havanın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar çevredeki yeşil alanlarda piknik yapıp dinlendi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, çocuklarda parklarda eğlendi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde sahil, plaj ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar...

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde sahil, plaj ve parklarda vakit geçiren vatandaşlar sıcak havanın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu. Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar çevredeki yeşil alanlarda piknik yapıp dinlendi. Bazı vatandaşlar evden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaparken, çocuklarda parklarda eğlendi.

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