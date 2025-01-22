İstanbul'da Kurum Yöneticilerinden Anadolu Ajansı'na Destek: 'Yılın Kareleri' Oylaması

İstanbul'da bulunan çeşitli bakanlıklara bağlı il müdürleri ve kurum yöneticileri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir sosyal etkinliğe destek verdi.

Bu etkinlik, haber ve fotoğraf alanındaki başarıları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Anadolu Ajansı'nın bu yılki en etkileyici fotoğraflarını değerlendirmek üzere bir araya geldi ve oy kullanarak tercihlerini belirledi.

Kurum yöneticileri, etkinlikte buluşma fırsatı bularak görsel medya ve haberleşme alanında kalitenin artırılması gereken noktalara da dikkat çektiler. Oylama süreci, katılımcılara Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla ve iş birlikleri sayesinde elde edilen görsel sanatların önemini bir kez daha vurguladı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.