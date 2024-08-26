İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

İstanbul'da Yerel Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

İstanbul'da yarın, özellikle kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojiden Açıklama

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi aracılığıyla yaptığı açıklamada, yarın sabah saat 07.00 ile 12.00 arasında bu bölgelerde kuvvetli yağışların beklenildiğini ifade etti. Olumsuz Hava Koşullarına Dikkat!

Ayrıca, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların bu uyarılara kulak vermesi ve gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor.