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İstanbul'da Lüks Araçlardan Hırsızlık: İki Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da lüks araçlardan konsol hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:07
İstanbul'da Lüks Araçlardan Hırsızlık: İki Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu

İstanbul'da gerçekleşen bir hırsızlık olayında, 7 farklı ilçede lüks araçlardan konsol çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bulunan toplam 33 lüks araçla ilgili gelen hırsızlık şikayetleri üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

Hırsızlık operasyonu kapsamında, eşkalleri belirlenen Fazlı K. (41) ve Ferhat S. (44), çaldıkları bir araçla Sultangazi bölgesinde yakayı ele verdi. Gözaltına alınan diğer şüpheli P. Ç. (47) de daha sonra hırsızlıkla bağlantısı olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Fazlı K. ile Ferhat S.'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda 4 adet hayalet gösterge, 3 adet NBT ekran ve 2 adet joystick ele geçirildi.

Suç Geçmişi ve Tutuklama Süreci

Şüphelilerden Fazlı K.'nın 44 suça karıştığı ve toplamda 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Ferhat S.'nin 17, P. Ç.'nin ise 113 suç kaydı bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fazlı K. ve Ferhat S., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. P. Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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