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İstanbul'da M2 Metro Hattında Teknik Arıza

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler kısıtlandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:01
İstanbul'da M2 Metro Hattında Teknik Arıza

İstanbul'da M2 Metro Hattında Sorun

İstanbul'da ulaşım ağında bir aksama meydana geldi. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı'nda teknik bir arıza yaşanıyor.

Seferler Kısıtlandı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, seferler şu an için Vezneciler ile Hacıosman istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Diğer hatların seferleri etkilenmediği belirtiliyor.

Yolcuların güvenliği için çalışmaların sürdüğü ve en kısa sürede hattın faaliyete geçeceği ifade edildi. Yolculara anlayışları için teşekkür ediliyor.

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