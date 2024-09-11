İstanbul'da M2 Metro Hattında Teknik Arıza

İstanbul'da M2 Metro Hattında Sorun

İstanbul'da ulaşım ağında bir aksama meydana geldi. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı'nda teknik bir arıza yaşanıyor.

Seferler Kısıtlandı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, seferler şu an için Vezneciler ile Hacıosman istasyonları arasında gerçekleştiriliyor. Diğer hatların seferleri etkilenmediği belirtiliyor.

Yolcuların güvenliği için çalışmaların sürdüğü ve en kısa sürede hattın faaliyete geçeceği ifade edildi. Yolculara anlayışları için teşekkür ediliyor.