İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Metrobüs Kazası

İstanbul'da yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında iki metrobüsün karıştığı bir trafik kazası sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, D-100 kara yolundaki köprü durağında saat 17.22'de gerçekleşti.

Kaza Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kaza sonrası yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza sonrası trafik akışında ve metrobüs seferlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı vurgulandı. Hastaneye Kaldırılan Kişilerin Durumu İyi

Kazada yaralananların tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.