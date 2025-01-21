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İstanbul'da Metrobüs Kazası: 4 Araca Çarptı

Şişli'de metrobüs kontrolden çıkarak 4 otomobile çarptı, trafik durdu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:07
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 4 Araca Çarptı

İstanbul'da Metrobüs Kazası

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Zincirlikuyu durağında kontrolden çıkan bir metrobüs, yol kenarındaki bariyerleri aşarak D-100 kara yoluna girdi ve o sırada seyir halinde olan dört otomobile çarptı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, metrobüs duraktan hareket ettikten hemen sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bu esnada, metrobüs hızla yol başka bir yola girdiğinde, 4 otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, olay sonrası D-100 kara yolunda trafik akışı durakladı. Kazanın ardından, kaza yerine hızlıca intikal eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağladı.

Şans eseri, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak çarpışmanın ardından hasar gören araçlar kara yolu üzerinde büyük bir engel oluşturdu. Kazaya karışan araçların temizlenmesi ve yolda gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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