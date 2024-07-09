İstanbul'da metroda taciz skandalı! Lise öğrencisini taciz eden şahıs yakalandı

İstanbul'da yaşanan skandal olay, şehirde büyük yankı uyandırdı. Sabiha Gökçen-Kadıköy metrosunda 16 yaşındaki bir lise öğrencisi tacize uğradı. Tacizci, genç kızın boynuna sarıldıktan sonra yanağını öptü. Olay, metroda kimsenin müdahale etmemesiyle daha da vahim bir hal aldı.



Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olay, 16 yaşındaki lise öğrencisi ve kuzeninin Kadıköy'e gezmeye gitmek için metroya binmesiyle başladı. İki kuzen sohbet ederken, sessizce yanlarına yaklaşan tacizci, genç kızı hedef aldı.



BOYNUNA SARILDI VE YANAĞINI ÖPTÜ

Tacizci, etraftakileri umursamadan genç kızın boynuna sarıldı ve ardından yanağını öptü. Şok içinde kalan genç kız, tacizciyi iterek tepki gösterdi. Tacizci ise genç kızın tepkisi üzerine "Pardon" diyerek uzaklaştı. Olayın şokunu yaşayan genç kız gözyaşlarına boğuldu.





Metroda bulunan diğer yolcular ise o anları sadece izlemekle yetindi. Kimse tacizciye müdahale etmedi ve genç kız ağlayarak metrodan çıktı. Bu durum, toplumun bu tür olaylara karşı duyarlılığı ve müdahale etme gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.



TACİZCİ YAKALANDI

Genç kızın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti ve tacizciyi yakaladı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, tacizci ifadesinde "Kafam bozulduğu için sarıldım ve öptüm" dedi. Tacizcinin daha önce cinsel tacizden başka suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

Tacizci, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi ve burada otizm tanısı kondu. Şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Bu durum, otizm gibi nörolojik bozuklukların toplum içinde nasıl yönetileceği ve bu tür vakalara nasıl müdahale edileceği konusunda önemli bir tartışma başlattı.

