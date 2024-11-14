İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

İstanbul'da farklı ilçelerden motosiklet çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli, emniyet güçlerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Motosikletler

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin park halindeki çeşitli marka ve modeldeki motosikletleri çaldığı, çalınan motosikletlerin bir kısmının parçalanarak yedek parça olarak satıldığı, diğer bir kısmının ise sahte belgelerle satıldığı belirlendi. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 16 motosiklet ele geçirildi. Emniyet işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özellikle İki Tekerlekli Araç Sahiplerine Uyarı

Ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edildi. Motosikletini teslim alan Samet Yıldırım, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Üstünde kilit olmasına rağmen hırsızlar çok kolay bir şekilde kilitleri üç dört saniye içinde kırdı. Umudumu kesmiştim. Polislerin sayesinde bulundu. Bağcılar'dan çalındı, Beylikdüzü'nde çıktı." dedi.

Yıldırım, ayrıca motosiklet kullanıcılarına takip cihazı takmalarını ve araçların kapalı yerlerde park edilmesini tavsiye etti. Olay anları, güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.