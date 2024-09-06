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İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosiklete çarparak Cihan Demir'in ölümüne sebep olan sürücünün yargı süreci devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:28
İstanbul'da Motosiklet Kazasında Ölümden Sorumlu Sürücü Mahkemede

İstanbul'da Motosiklet Kazası ve Yargılama Süreci

İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gerçekleştirdiği kazada motosikletli Cihan Demir'in hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen Serhat Ekinci için yargılama duruşmaları sürüyor.

Sanık Ekinci'nin İfadesi ve Aile Tepkileri

Duruşmada, sanık Serhat Ekinci, cezaevinden SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi. Olayın mağduru Cihan Demir'in ailesi de mahkemede hazır bulundu. Maktulün babası Mehmet Demir, sanığın eyleminin "olası kast" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu ve tutukluluk halinin sürmesini talep etti.

Maktulün annesi Mihriban Demir, mahkeme hakimine oğluna ait kıyafetleri göstererek, "Oğlum hayattaydı, onu öldürdü. Bu suçu ağır mahkemede değerlendirin!" dedi.

Müşteki Avukatının Görüşleri

Müşteki Demir ailesinin avukatlarından Asım Eker, kazanın yalnızca basit bir trafik kazası olmadığını vurgulayarak, sanığın 36 saat sonra polise teslim olduğunu belirtti ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme Kararı

Sanık Ekinci ise 8 aydır tutuklu olduğunu, ailesinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğunu ifade ederek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor için duruşmayı erteleyerek sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaza Olayının Detayları

İddianamede, kaza anı 15 Şubat'ta saat 03.10'da gerçekleştiği belirtildi. Sanık Ekinci'nin, motosikletten daha hızlı bir şekilde seyir edinmediği ve dikkatsizlik nedeniyle kazaya sebep olduğu ifade ediliyor. Kazanın oluşumunda Cihan Demir'in herhangi bir kusurunun bulunmadığı vurgulanmakta.

Serhat Ekinci üzerinde bulunan suçlamalar arasında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu yer almakta ve 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

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