İstanbul'da Motosiklet Tartışması Büyüdü: Otomobil Ters Döndü

İstanbul'da Trafik Kazası: Otomobil Ters Döndü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşanan olay, sürücülerin dikkatini çekecek türden bir trafik kazasına neden oldu. Şemsipaşa Mahallesi'nde, otomobil sürücüsü M.N.K. ile bir motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol tartışması sonucunda, M.N.K. hızla motosikleti kovaladı.

Kazanı Sonucu Dehşet Verici Anlar

Motosiklet sürücüsünü takip eden M.N.K, 3 farklı araca çarparak hasar verdi. Çarpmanın ardından kovaladığı motosiklete ve bir direğe çarpan M.N.K'nın otomobili, ters döndü.

Olayın hemen ardından arkadan gelen bir araçtaki yolcular, motosiklet sürücüsünü yaya olarak takip etti. Motosiklet sürücüsü, bu karmaşadan faydalanarak koşarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kazaya karışan bireyleri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anının, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi. Bu tür tehlikeli sürüşlerin, trafikteki kazalara sebep olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.