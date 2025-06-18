İstanbul'da Müzik Dolu Şenlik: Enstrümansız Okul Kalmasın

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' şenliği, müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Kentteki 7 okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 150 kişilik Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda sahne aldı.

Vali Gül'den Teşekkür

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, stadyumdaki stantları ziyaret ederek öğrencilerin muhteşem ezgilerini dinledi.

Yetenekli Çocuklara Destek

Şenlikte konuşan Vali Gül, 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesinde yetenekleriyle öne çıkan çocukları, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. Gül, "Valilik olarak koordine ettikleri projeleri anlatan Gül, 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizde iki etapta 260 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Yıl sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile 240 atölye daha oluşturmayı planlıyoruz. Müzik atölyesi sayımız 500'ü bulacak." ifadelerini kullandı.

Kültürel Birleşim

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, her karesinde kültürü, sanatı ve merhameti taşıyan İstanbul'da öğrencilerle birlikte bu ruhu yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aklıselim, kalbiselim nesiller yetiştirmek hedefinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, seneye müzik sınıflarını anne ve babalara açmayı planladıklarını ifade etti.

Birleştirici Güç: Sanat

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, projenin ilçelerdeki okullar arasında farklılıkları kaldırdığını ve sanatın, spor gibi birleştirici bir güç olduğunu söyledi. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bin Çocuk Korosu, Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ve Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası'nın gösterileriyle son buldu.

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul Kalmasın" şenliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul Kalmasın" şenliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.