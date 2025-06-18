DOLAR
39,5 -0,14%
EURO
45,32 0,03%
ALTIN
4.298,96 -0,04%
BITCOIN
4.123.609,16 -0,04%

İstanbul'da Müzik Dolu Şenlik: Enstrümansız Okul Kalmasın

İstanbul'da düzenlenen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' şenliği, müzikle dolup taştı. 150 öğrenci sahne aldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 00:12
İstanbul'da Müzik Dolu Şenlik: Enstrümansız Okul Kalmasın

İstanbul'da Müzik Dolu Şenlik: Enstrümansız Okul Kalmasın

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' şenliği, müzik tutkunlarını bir araya getirdi. Kentteki 7 okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 150 kişilik Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda sahne aldı.

Vali Gül'den Teşekkür

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, stadyumdaki stantları ziyaret ederek öğrencilerin muhteşem ezgilerini dinledi.

Yetenekli Çocuklara Destek

Şenlikte konuşan Vali Gül, 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projesinde yetenekleriyle öne çıkan çocukları, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. Gül, "Valilik olarak koordine ettikleri projeleri anlatan Gül, 'Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizde iki etapta 260 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Yıl sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile 240 atölye daha oluşturmayı planlıyoruz. Müzik atölyesi sayımız 500'ü bulacak." ifadelerini kullandı.

Kültürel Birleşim

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, her karesinde kültürü, sanatı ve merhameti taşıyan İstanbul'da öğrencilerle birlikte bu ruhu yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aklıselim, kalbiselim nesiller yetiştirmek hedefinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, seneye müzik sınıflarını anne ve babalara açmayı planladıklarını ifade etti.

Birleştirici Güç: Sanat

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, projenin ilçelerdeki okullar arasında farklılıkları kaldırdığını ve sanatın, spor gibi birleştirici bir güç olduğunu söyledi. Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bin Çocuk Korosu, Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ve Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası'nın gösterileriyle son buldu.

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul...

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul Kalmasın" şenliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul...

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul Kalmasın" şenliği düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Görme Özürlüler Derneği ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
2
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
3
İstanbul'da Müzik Dolu Şenlik: Enstrümansız Okul Kalmasın
4
BAE ve Suriye'den Güçlü İşbirliği Mesajı
5
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 10.520 Üniversite Öğrencisine Burs Desteği
6
Çanakkale'de Patlamada Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla önemli toplantı yapıldı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!