İstanbul'da "Narkoçelik-17" operasyonu: 1 ton 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

Uyuşturucu tacirlerine "Narkoçelik-17" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği "Narkoçelik-17" operasyonlarıyla büyük bir başarı elde etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.



İstanbul'un Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adrese ve 4 ayrı araca düzenlenen operasyonlarda, toplamda 1 ton 23 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde, uyuşturucu madde üretimi yapan 1'i yabancı uyruklu 6 imalatçı da yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlar, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.