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İstanbul'da Narkokapan-İstanbul 2 Operasyonunda 254 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda 279 şüpheli gözaltına alındı, 254'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:41
İstanbul'da Narkokapan-İstanbul 2 Operasyonunda 254 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Narkokapan-İstanbul 2 Operasyonu

İstanbul emniyet güçleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda büyük bir başarıya imza attı. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde düzenlenen operasyonlar neticesinde 279 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan işlemler sonucu zanlılardan 254'ü adli makamlarca tutuklandı, geri kalan 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu başarılı operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü.

Suç Malzemeleri Sergilendi

Operasyon kapsamında ele geçirilen suç malzemeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde satanların gençlerin geleceğini zehirlediğini belirterek, bu konuda mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Operasyonun Detayları

Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda toplamda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 94 fişek, 5.224 uyuşturucu hap ve 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, operasyonun amacının özellikle gençlere yönelik tehlike oluşturan sokak satıcılarını hedef almak olduğunu belirtti.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda...

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda gözaltına alınan 279 şüpheliden 254’ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen suç malzemeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda...

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda gözaltına alınan 279 şüpheliden 254’ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen suç malzemeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

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