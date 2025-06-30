İstanbul'da Nüfus ve Aile Semineri: Toplumsal Dönüşümdeki Eğilimler Ele Alındı

İstanbul'da Toplumsal Dönüşüm Semineri Gerçekleşti

İstanbul'da, İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) tarafından organize edilen "Nüfus ve Aile: Yeni Dönemde Toplumsal Dönüşümün İzini Sürmek" başlıklı seminerde Türkiye'deki demografik eğilimler derinlemesine incelendi.

Vakfın Üsküdar'daki merkezinde gerçekleştirilen seminerde, aile kurumundaki dönüşüm ile ilgili güncel veriler ve sosyolojik bakış açıları değerlendirildi. Katılımcılar, ülkemizdeki nüfus dinamiklerini yakından takip etme fırsatı buldular.

Prof. Dr. Aysan'dan Önemli Açıklamalar

Seminere konuşmacı olarak katılan Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan, doğurganlık oranlarındaki düşüş ve uzun vadeli etkileri üzerine dikkat çekti. Aysan, Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfusu ve evlilik-boşanma kalıplarındaki değişim gibi konuları ele aldı.

Aysan, sunumunda Türkiye'deki doğurganlık hızının 1960'larda bir kadının ortalama 6,5 çocuğa sahipken, günümüzde bu oranların ciddi şekilde düştüğünü vurguladı. "Demografik yaşlanma, toplam nüfus içinde yaşlı sayısının artması, genç sayısının ise azalmasıdır" diyen Aysan, yaşlanan nüfusun sadece gelişmiş ülkeleri değil, tüm dünyayı etkileyen bir durum olduğuna dikkat çekti.

Evlenme Yaşı ve Doğurganlık

Seminerde evlenme yaşının ötelenmesinin doğurganlığa etkisi de görüşüldü. Aysan, "Evlilik yaşı ve doğurganlık arasındaki ilişki, Türkiye'de çok net bir şekilde görülüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2024'te genç nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaların oluşturulmasının planlandığını kaydetti.

Aysan, "Türkiye olarak dünyada en hızlı yaşlanan toplumuz. Bu, sağlık sistemimizin gelişimi sayesinde insanlar daha uzun yaşamaktadır. Ancak istihdama katılan kadınlar için yeterli destek politikaları geliştirilmediği sürece, doğurganlık oranlarına olumlu bir etki sağlayamayız" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Seminere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler ilgi gösterdi. Toplumsal dönüşüm ve nüfus konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik, önemli bulgular ve tartışmalarla sona erdi.

İstanbul'da, İlim Kültür Eğitim Vakfınca (İLKE) "Nüfus ve Aile: Yeni Dönemde Toplumsal Dönüşümün İzini Sürmek" başlıklı seminer düzenlendi. Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan, seminere katılarak konuşma yaptı.