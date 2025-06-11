İstanbul'da Okul Öncesi Eğitim Şenliği Coşkusu

İstanbul'da "Okul Öncesi Eğitim Şenliği" Düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül, 17 Ekim 2023 tarihinde Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen "Okul Öncesi Eğitim Şenliği"nde önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül; İstanbul’da okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla belirledikleri hedeflerin eğitimde kaliteyi artırmayı amaçladığını dile getirdi.

Okul Öncesi Eğitimde Hedef Yüzde Yüz

Çocukların kişiliğinin ve dünyaya bakış açısının şekillendiği ilk 7 yıla dikkat çeken Vali Gül, "Hedefimiz okul öncesindeki okullaşma oranımızı yüzde yüze çıkartmak. Bu bağlamda her köşede yeni anaokulları ve ana sınıfları açıyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni okulları mümkünse ücretsiz ya da sembolik fiyatlarla sunmayı planladıklarını belirtti.

Anaokulum Bahçemde Projesi

Vali Gül, "Anaokulum Bahçemde" projesine değinerek, çocukların güvenli bir ortamda, servis ve yemek gibi zorluklar olmadan eğitim almasını sağlamak istediklerini sözlerine ekledi. Bu projeyi yaygın hale getirmek için, site yönetimlerinden talepleri beklediklerini belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden Açıklamalar

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okul öncesi eğitimin bireyin sosyal yaşantısındaki önemine vurgu yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla 248 bin 846 öğrencinin ilkokul birinci sınıfa başlayacağını ve bu öğrencilerin en az bir yıl okul öncesi eğitim almasının hedeflendiğini belirtti.

İstanbul'da Eğitim Altyapısı

Yentür, İstanbul’da 1814 anaokulu ve 15 bin 620 derslikte yaklaşık 250 bin öğrencinin eğitim aldığını ifade etti. 3-6 yaş grubundaki 282 bin öğrencinin okul öncesi eğitim aldığını belirten Yentür, önümüzdeki yıllarda bu sayıların artırılacağını söyledi.

Güzel Sanatlar ve Müzik Eğitimi

Yentür, 2024-2025 eğitim öğretim yılında İstanbul'da 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik güzel sanatlar ve müzik eğitimi veren ilk okulun Beşiktaş'ta açıldığını ve bu uygulamanın tüm ilçelere yayılacağını duyurdu.

Öğretmen Atölyeleri ve Yaz Dönemi Faaliyetleri

Öğrencilerin sanat eğitiminde kaliteyi artırmak için yaz tatilinde öğretmen atölyeleri açılacağını ifade eden Yentür, bu atölyelerin öğretmenlerin gelişimi açısından önemine değindi. "Öğretmen ne kadar güçlüyse, toplum o kadar güçlüdür," dedi.

Şenliğin Coşkusu

Etkinlik, Çekmeköy Anaokulu öğrencisi Almira Akduman’ın "Bayrak" adlı şiirini okumasıyla sona erdi. Şehit İbrahim Yılmaz Anaokulu öğrencisi Barış Özer’in konuşmasının ardından, çocuk şarkıları korosu ve halk oyunları sahne aldı. Ayrıca, okul öncesi eğitimle ilgili açılan stantlar da ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Okul Öncesi Eğitim Şenliği düzenlendi.