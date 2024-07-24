İstanbul'da Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Adım

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele için önemli bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Sultangazi'de Denetim ve Bilgilendirme

Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yapılan denetimlerde, polis ekipleri hem güvenlik sağladı hem de vatandaşları bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı bu etkinlikte, atlı polisler de yer aldı.

Vatandaşlar İçin Önemli Hatırlatmalar

Denetim sırasında, vatandaşlara piknik sonrası ateşin tamamen söndüğünden emin olmalarının gerektiği anlatıldı. Ayrıca, doğaya bırakılan atıklara dikkat edilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların Desteği

Piknik yapan bazı vatandaşlar, bu tür denetimlerin devam etmesini talep ederek, ekiplerin bilgilendirme faaliyetleri için teşekkürlerini ilettiler.